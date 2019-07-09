تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من ضبط شخص قام بالنصب على المواطنين، وجمع مبالغ ماليه، وصلت إلى 10 ملايين جنيه، بحجة شراء قطع أراضي إليهم بدائرة مركز طلخا.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لضباط مباحث الأموال من عدد من المواطنين بقيام شخص بالنصب عليهم في مبالغ ماليه تحت زعم بيعهم قطع أراضي بالدقهلية .

وبتقنين الإجراءات، تمكنت حملة أمنية، تحت إشراف العميد أحمد شوقي رئيس مباحث الدقهلية، وبرئاسة العقيد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة، ومعاونة المقدم أكرم صيام وكيل إدارة الأموال، وبالتنسيق مع مباحث طلخا برئاسة الرائد أحمد السادات، من ضبط المتهم ويدعى "محمد ح. ع"، 38 عاما، دبلوم صناعة، ومقيم في بندر طلخا.

وتبين بالفحص قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بادعاء بيع قطع أراضي خلف الموقف الجديد بطلخا، وإيهام المواطنين بملكيته للأرض، وبلغت جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من عشرة ملايين جنية .

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام: 9786 -9788 لسنة 2019 جنح مركز طلخا والقضية 4420 لسنة 2019 مركز طلخا، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيقات.