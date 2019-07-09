قالت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العامة العليا بدأت التحقيق في عدد من البلاغات التي قدمت ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري الذين استقالوا عقب خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تقام حاليا في مصر.

وأضافت المصادر، في تصريحات إلى "الوطن"، أن البلاغات التي قدمت خلال الأيام الماضية للنائب العام بشأن وقائع تتعلق بمجلس إدارة الإتحاد تم إحالتها لنيابة الأموال العامة العليا للفحص والتحقيق وفقا لاختصاص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق في هذه البلاغات.

وفي ذات السياق، قالت المصادر، إن هناك تحقيقات تجريها نيابة الأموال العامة العليا منئ عدة أشهر حول وقائع بيع تذاكر المنتخب في كأس العالم الماضية، التي أقيمت في روسيا عام 2018، والتي شارك فيها المنتخب المصري وخرج من منافساتها عقب دور المجموعات بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك التحقيقات تم فيها عدة جلسات في الفترات الماضية على مدار عدة أشهر واستمعت فيها النيابة لأقوال بعض أعضاء اتحاد الكرة حينها وأن التحقيقات فيها مستمرة وستعقد جلسة في 22 يوليو الجاري لسماع أقوال مسؤولي اتحاد الكرة.

وقدمت عدة بلاغات خلال الأيام الماضية للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، وذكر أحد تلك البلاغات أن "رئيس وأعضاء اتحاد الكرة أهملوا وقصروا في أداء وظيفتهم واستقدموا مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة وتعاقدوا مع المدير الفني "مكسيكي الجنسية" براتب شهري تجاوز 100 ألف يورو، بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وتم اختيار المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط، بل اشتُهر عنه بأنّه سيء السمعة في المجال الكروي".

وتابع: "المُبلغ ضدهم تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم".