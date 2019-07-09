حدد المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، غدا، لتكريم أسرة الشهيد عمر القاضي، في مقر الهيئة، والذي قضى في الهجوم الإرهابي على كمين العريش، ليلة عيد الفطر المبارك.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، إنّ المستشارين من أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، كانوا يجرون المقابلات الشخصية لتعيين خريجي دفعة 2017 في وظيفة مندوب مساعد في الهيئة، وتبيّن استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضي المتقدم للوظيفة.

وتابع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيان صحفي له اليوم، أنّ المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، أصدر القرار رقم 163 لسنة 2019، بمنح أسرة الشهيد "الوالد والوالدة والأخ الشقيق"، العضوية الشرفية في نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة وفروعه بالمحافظات، فضلا عن منح أسرة الشهيد درع الهيئة، تقديرا لروح البذل والعطاء وتكريما لروح الشهيد، ونص القرار على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم.