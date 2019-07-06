"خلوا العالم يعرفهم".. هذه الكلمات دونت على لافتات رفعت من جانب بعض المشجعين والمشجعات في ستاد القاهرة أثناء حضور مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، لتعريف العالم شهداء مصر الذين سقطوا بيد الإرهاب الغاشم، ومنهم الشهيد البطل عمر القاضي، الذي استشهد في كمين بطل 14 فجر عيد الفطر المبارك.

وشارك الآلاف من أهالي قرية ساقية المنقدي وقرى مركز أشمون في المنوفية، في تشييع جثمان النقيب عمر القاضي الذي استشهد إثر عملية إرهابية استهدفت أحد الأكمنة في العريش، وشهدت الجنازة هتافات المشيعين ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مستنكرين أفعالهم، ووصف المشيعون الشهيد بعريس الجنة.

وشهدت الجنازة العسكرية حضور القيادات التتفيذية بالمحافظة، وكان في أول المشيعين اللواء سمير أبو زامل مدير الأمن، واللواء سيد سلطان، رئيس مباحث المديرية والنائب إبراهيم خليف، والنائب صابر عبدالقوي، والنائب أحمد الخشن، أعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، دعوة إلى أسر الشهداء لحضور مباراة منتخب مصر اليوم أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانطلقت مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء اليوم.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب المصري، لحسم مباراة جنوب أفريقيا، مبكرًا خوفا من مفاجآت البطولة، خاصة بعد خروج المنتخب المغربي على يد بنين، أمس بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر، يعرف الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لجنوب أفريقيا، قيمة المنتخب المصري، ويسعى لإغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات السريعة المباغتة.