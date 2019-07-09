التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، في مكتبه الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، لبحث استكمال جهود تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمحافظة في المشاركة ببرامج التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، ضرورة تكاتف الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة مؤسسات المجتمع المدني لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة واستهداف القرى الأكثر احتياجاً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة "دير السيدة العذراء بدير درنكة، ودير المحرق بالقوصية" لجذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بجهود الكنيسة الأرثوذوكسية في المشاركة في المبادرات الرئاسية والمجتمعية في قطاعات الصحة والتعليم ومحو الأمية وتشغيل الشباب.

وأعرب الأنبا يوأنس عن خالص تقديره لجهود ومبادرات المحافظ في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، والتي تقام بها الاحتفالات الدينية وتجذب المصريين مسلمين وأقباط ومختلف السياح من جميع انحاء العالم، معلنًا دعمه الكامل للمشاركة في برامج التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.