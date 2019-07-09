حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ايران، اليوم، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع "إف-35" قادرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما فيها إيران، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وجاء كلام "نتنياهو" الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، خلال تفقده لقاعدة جوية لسلاح الجو في نيفاتيم جنوب إسرائيل اليوم الثلاثاء، حيث توجد الطائرات الحربية الأميركية الصنع "إف-35".

وقال "نتنياهو" وهو يقف أمام سرب من طائرات "إف 35": "لقد هددت إيران في الآونة الأخيرة بتدمير دولة إسرائيل، لكن يتوجب عليها أن تعرف أن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط، وإلى إيران أيضا.. وبكل تأكيد إلى سوريا".

وأعلنت إسرائيل في مايو 2018، أنها أول من يستخدم طائرات "إف-35" الأميركية في عمليات قتالية بعد بلد المنشأ، وذلك بعد أسابيع من الضربات الجوية التي نفذتها طائرات إسرائيلية على مواقع عدة داخل سوريا قيل إنها إيرانية.

وأعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين آنذاك إن "مقاتلات إف-35 الإسرائيلية تطير في جميع أنحاء الشرق الأوسط ونحن أول من يستخدمها في القتال".

وكان "نتنياهو" ندد الأحد بإعلان إيران مباشرة تخصيب اليورانيوم بدرجة محظورة معتبرا أن ذلك يشكل خطوة "خطيرة للغاية".

ونفذت إسرائيل في الأشهر الأخيرة غارات في سوريا استهدفت مواقع سورية وشحنات أسلحة موجهة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، إضافة الى مصالح إيرانية.

وتؤكد إسرائيل أن الهدف هو منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، حيث تدعم الرئيس بشار الأسد.