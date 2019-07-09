قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه يجري تنفيذ مشروع إقامة 50 منزلًا ريفيًا بالقرية الرابعة من قري درب الأربعين جنوب مركز باريس.

وأضافت نائب المحافظ، خلال تفقدها المشروع اليوم، أن المشروع يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية بالمحافظة، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بواقع 45 ألف جنيه للمنزل الواحد على مساحة 130 مترًا مربعًا، كما يشمل المشروع زراعة وتشجير شمال وغرب القرية بواقع 8 آلاف شجرة كمصدات للرياح، لتأمين منازل القرية من زحف الرمال.

وأوضحت، أنها وجهت الجهاز التنفيذي بالمركز لضرورة الانتهاء من كل الأعمال بالمشروع قبل أكتوبر المقبل، ليدخل ضمن المشروعات، التي سيجري افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة.