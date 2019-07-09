نظمت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، ماراثون رياضي، تحت شعار "دحر تلوث الهواء"، ضمن فعاليات احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وقال حمدى عبد العليم، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، إن الماراثون الرياضي بدأ من بير مسعود وحتى شاطىء السرايا العام بمنطقة سيدي بشر، وذلك بمشاركة شباب جامعة الإسكندرية وممثلي الإدارات المعنية الميدانية والخدمية.

وأضاف "عبدالعليم"، أنه جرى تنظيم ندوات توعوية بآثار التلوث البيئي وكيفية مكافحة دحر تلوث الهواء، بجانب تنظيم ورش عمل للأطفال والتلاميذ بالمدارس عن إعادة تدويرالمخلفات الصلبة، بجانب تقديم الفقرات الفنية والغنائية، والمسابقات الثقافية.

وأشار إلى أنه جرى ذلك بالتنسيق مع عدد من شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي، ومديرية التربية والتعليم، وفرع ثقافة الإسكندرية، وجمعية الهلال الأحمر وعدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.