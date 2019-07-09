تستضيف مدينة الغردقة فعاليات المهرجان الثالث للبطيخ بأحد الفنادق السياحية بمنطقة ميركل جنوبي المدينة، وذلك في 22 من الشهر الجاري بمشاركة 60 شيف من عدة فنادق ومنتجعات سياحية يمثلون الأقصر وأسوان والغردقة وعدة دول أخرى مثل الصين وتايلاند.

تقام فعاليات المهرجان لتنشيط السياحة وأيضا كنوع من أنواع الترفيه للنزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب ويستخدم كميات من البطيخ تقدر بـ2 طن وسيتم تغطية فعاليات المهرجان من جانب التليفزيون الفرنسي.

وأكد الشيف أحمد جابر منسق عام المهرجان والمتحدث الإعلامي لطهاة البحر الأحمر في تصريحات صحفية أن حوالي 60 شيفا من فنادق مختلفة يمثلون عدة دول يتسابقون لعمل افضل الأطباق ويشمل المهرجان مسابقة النحت على البطيخ بالإضافة إلى مسابقات أخرى متنوعة كطبق المقبلات وطبق الحلويات وعصائر وايس كريم.

وأشار جابر إلى أن مثل هذه المهرجانات تعتبر طريقة لعرض فنون المهنة وتبادل الأفكار الجديدة بين الطهاة بالإضافة إلى أنها تعتبر من طريق الترويج وتنشيط السياحة.

وتعد شواطئ البحر الأحمر من أفضل الوجهات السياحية في العالم و تمتلك مدن البحر الأحمر 278 فندق ومنتجع سياحي، وتحتوي على أكثر من 83 ألف غرفة فندقية وتتعدى نسبة الإشغالات حاجز 75% في بعض الفنادق وتصل إلى 90% في فنادق أخرى.