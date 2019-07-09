طمأن محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بوفرة فى لحوم الأضاحي، بارتفاع طفيف لا يتجاوز 10% في عيد الأضحى، نافيًا ما تردد عن تراجع الأسعار إلى النصف.

وأكد وهبة لـ"الوطن"، أنه ليس من الطبيعي تراجع 50% من السعر الأصلي، وهذا يتنافى تمامًا مع المنطق، مؤكدًا أنه إذا حدث يحدث في الكفور والنجوع للعجول "الوقيع" و"الملحوقة" و"الفطيس" التي تُذبح خارج السلخانة والمحلات المرخص بها.

وأوضح أن هناك 3 جهات رقابية مسؤولة عن الرقابة والتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلا أن التجارة العشوائية والذبح خارج السلخانة من عوامل التحدي، وما زالت اللحوم تباع على الطرقات والذبح أيضًا، لذا لا بد من تحديد الأماكن التي تبيع تلك اللحوم وملحقاتها وإيجاد المراقبة الصارمة للحوم الحية في البلدان ذات الأمراض المتوطنة حتى لا يتم تسريبها داخل المدن.