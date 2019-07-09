استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تابعا خلال اللقاء الذى جاء بحضور ناصر حماد مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بدمياط ووفد من الهيئة نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية بالمحافظة

كما استعرضت "عوض" أبرز الإنجازات التي حققتها المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات لمواجهة تلك القضية منها تحقيق جامعة دمياط ثاني أكبر إنجاز على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني في القضاء على الأمية، حيث تم اختيار فرع الهيئة بدمياط ضمن أفضل خمس محافظات على مستوى الجمهورية في تفعيل دور طلبة الجامعة في هذا القطاع بالإضافة إلى إنشاء مركز لتعليم الكبار بالجامعة و كذلك الاعلان عن مدينة دمياط الجديدة والتي تعد ثاني أكبر المدن بالمحافظة في عدد السكان خالية من الأمية، وأخيرا انضمام مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو والتي ستساهم في توفير الدعم الفني والمالي للقضاء على الامية بالمحافظة وتعزيز مهارات التعلم.

وأكدت محافظ دمياط على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق التام مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للقضاء على الأمية باعتبارها أحد أهم القضايا القومية التي تعرقل مسيرة التنمية، لافتة إلى ضرورة تبني خطة محددة لإعلان دمياط خالية من الأمية قريبا خاصة أن عدد الأميين بها لا يتعدى 200 ألف فرد، كما أضافت المحافظ أنه سيتم تفعيل مبادرة" المصريون يتعلمون" لعقد دورات مشتركة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتدريب طلاب الجامعة والمعلمين في مجال محو الأمية وتوفير الحافز المادي لهم لتحقيق طفرة في هذا القطاع خلال وقت قصير.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور عاشور عمرى بإهداء محافظ دمياط درع الهيئة العامة لتعليم الكبار تقديرا لجهودها الكبيرة في قضية محو الأمية.