أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن عدد سكان مصر وصل، بداية العام الجارى، إلى 98.1 مليون نسمة، وقال التقرير إن التعداد السكانى ارتفع من 72.8 مليون نسمة، وفقاً لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9.8 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة «8.9 مليون»، فى مطلع يناير 2019.

وبحسب التقرير، يعتبر المجتمع المصرى فتياً، حيث تشكل الفئة العمرية «أقل من 15 سنة» ثلث السكان، بنسبة 34.2٪، بينما قُدِّرت نسبة السكان كبار السن «65 سنة فأكثر» بـ3.9٪ فقط، فى بداية عام 2019.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.7٪، وسكان الريف 57.3٪ عام 2019، كما بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالى الجمهورية 61.5٪ فى يناير 2019، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد.

وارتفعـت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006، إلى 98.4 نسمة/كم2 عام 2019.

فيما انخفضت أعداد الوفيات فى مصر انخفاضاً طفيفاً من 556 ألف فرد بمعدل 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 547 ألف نسمة، بمعدل 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما تلاحظ ارتفاع أعداد الوفيات عام 2018 إلى 560 ألف فرد، بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.