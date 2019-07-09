يّحسم مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم خلال 48 ساعة من الآن، حسبما أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان يشهد حالة من الجدل بين الأعضاء حول قانون الإيجارات القديمة، وأن المناقشات التي حدثت داخل البرلمان حول قانون الإيجار القديم كانت في منتهى الديمقراطية.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن قانون الإيجارات القديمة له بعد سياسي وآخر اجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي، حيث سوف يصدر متوازنا بين المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن الآراء التي تم تبادلها كانت مختلفة وتقال بكامل الحرية والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن البرلمان يعكس صورة مصرية حول حالة الجدل الموجودة في الشارع المصري حول هذا القانون.

وعن قانون الإدارة المحلية، ذكر المتحدث باسم مجلس النواب، أنه سيتم إصدار قانون المحليات في دور الانعقاد القادم وليس الحالي.