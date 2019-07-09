كرم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعضاء لجنة التعليم، ومدربي التدريب المهني للمعلمين والمتدربين، ومدربي برنامج الندوات التثقيفية والقائمين بالتدريس في مشروع محو الأمية والأنشطة الطلابية، ومنسقي التدريب داخل المدارس، خلال فعاليات مبادرة "ضمان جودة التعليم الأساسي".

وطالب "قنصوة"، اليوم، خلال الحفل الختامي لفعاليات مبادرة "ضمان جودة التعليم الأساسي" في محافظة الإسكندرية، بضرورة نشر مبادرة "معا لتعليم أفضل" التي تهدف إلى ضمان جودة التعليم الأساسي بالمدارس، قائلا: "أنكم بمثابة رجال التعليم".

وأضاف، أن ذلك بالتوازي مع اهتمامات المحافظة بمشروعات المنظومة المتكاملة للنقل الجماعي، والنظافة، ومشروعات الصرف الصحي والتعامل مع الأمطار، مؤكدًا أن ملف التعليم أحد أهم الملفات التي تتصدر أولى اهتمامات المحافظة بجانب ملف الصحة، باعتبار أن التعليم والصحة من الأعمدة الأساسية التي تبني عليها الدول.

وأشار إلى دور مؤسسات المجتمع المدني، لمشاركتهم في مبادرة التعليم والدعم المستمر للعملية التعليمية بمدارس الإسكندرية، موجها الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في مبادرة ضمان جودة التعليم الأساسي، وعلى رأسها كلية التربية جامعة الإسكندرية وقيادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.