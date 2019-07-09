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التكنولوجيا.. حياة جديدة لمهن تنقرض

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تفاصيل غرق مساعد شرطة وإنقاذ 3 ضباط سقط بهم باب عبَّارة بأسيوط

تفاصيل غرق مساعد شرطة وإنقاذ 3 ضباط سقط بهم باب عبَّارة بأسيوط

مؤتمر الأزهر يحث الجامعات الأفريقية على امتلاك وصناعة التكنولوجيا

مؤتمر الأزهر يحث الجامعات الأفريقية على امتلاك وصناعة التكنولوجيا

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