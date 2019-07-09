أعلن المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تزويد القنوات الإعلامية والمجتمع الدولي بالأدلة على محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى عن التصدي للمحاولات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، سيعرض غدا الأدلة الدامغة على انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة المليشيا الحوثية الفاشلة لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر.