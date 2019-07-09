تعرضت شبكة مياه الشرب بسيدي عبدالرحمن بمطروح، لكسر مما أدى إلى تسرب المياه وإغراقها لطريق الساحل الشمالي.

كان كسر بشبكة المياه في سيدى عبدالرحمن تسبب في خروج كمية من مياه الشرب على طريق مطروح - الإسكندرية الدولي الساحلي وأجزاء أخرى على جانبيه وهو ما دعا بعض المواطنين لإرسال بلاغ لشركة مياه مطروح للتحرك لإصلاح المشكلة.

واشتكى اليوم، المواطن عاطف زحام الشتوري أحد أبناء مطروح من وجود كسر في الخط الرئيسي الـ 1000 م بسيدي عبدالرحمن بجوار قريه استيلا وتسببه في مشكلة إهدار المياه وغرق الطريق الساحلي الدولي بسيدي عبدالرحمن على الساحل.

وأكد محمد خضر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الكسر في شبكة مياه الشرب بسيدي عبدالرحمن وليس في خط الـ 1000 وجاري إصلاحه بمعرفة المهندسين المختصين التابعين للشركة في قطاع الساحل، ولا توجد أي انقطاع للمياه وهناك جهد مبذول من الفنيين لسرعة إصلاح الكسر.