قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا بد من تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية في مصر، حتى يحصل المواطنون على المنتجات بأسعار مناسبة لإمكانياتهم الاقتصادية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة تحاول تقليل الأسعار، وتحقيق هامش ربح مرضي للفلاحين في آن واحد، لافتًا إلى أن الجميع كان يشتكي من أسعار الأرز على سبيل المثال، في العام الماضي، لكن هذا العام شهد زيادة الأراضي المخصصة لزراعة هذا المحصول.

وأوضح أن الدولة تتابع وتنظم الأسواق، بينما تعمل وزارة الزراعة على زيادة المعروض من محصول الأرز، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع الفلاحين لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة، مثل أسيوط وبني سويف، وتحقيق قيمة مضافة وأكبر استفادة ممكنة لهم.

وشدد متحدث وزارة الزراعة، على أن كل ما يحصل يصب في مصلحة المواطن، كما لن يتكبد الفلاحون أية خسائر.