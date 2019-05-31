تبدأ الحلقة 26 من "قمر هادي" بمريم "داليا مصطفى" وهي تلوم هادي، لأنه السبب في كل شيء، وأنها فعلت كل ذلك لتحمي فيروز منه، ولا يسامحها هادي ويقول لها إنها خانته، وتحاول هنا عبدالجليل تهدئته وتشرح له أنها مش خاينة، "يعني أنت كمان خبيت عليها عشان مكنتش هتقدر تقولها أنك ماشي شمال".

وتذهب داليا مصطفى لتخبر عصام أبوالمكارم أن فليب قتل سلمى، ثم يذهب هادي يخبر رجاء أن تتماسك، وفي فيلا القرش يجلس عرابي مع سمر ويحكي لها كل ما يحدث، ويخبرها بخطة هربها.

أما رجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي لا يريد يخبر هادي أبو المكارم الذي يؤدي دوره هاني سلامة عن حقيقة الأحداث، وتعود الكاميرا ليسرا اللوزي التي تقول: "لما فليب طلب كنت فاكرة إني هبقى مبسوطة وأنا شايفة هادي بيتعذب، بس فيروز غيرت كل حاجة جوايا"، وتوصي داليا مصطفى يسرا اللوزي على فيروز إن أصابها مكروه.

يتواصل هادي مع عرابي ويذهب إليهم مع أدوار لتهريب سمر من القرش، وتنتهي الحلقة بتهريب سمر والقرش ملقى على الأرض جثة هامدة.