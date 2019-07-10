كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، تفاصيل النزاع على ملكية أغاني العندليب، حيث أبدى أسفه، كون تراث عمه مباحًا للجميع، ما عدا ورثته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الإرث الغنائي للعندليب الراحل، لا يجب أن ينتفع منه إلا ورثته، لافتًا، إلى أن أسرته رفعت عددًا كبيرًا من القضايا ضد المستفيدين من أغانيه دون وجه حق.

ودعا "شبانة"، الدولة إلى الاستفادة من تراث العندليب، وتكون مدة الحفاظ على إرثه 70 أو 90 عامًا، مثلما يحدث في أمريكا وأوروبا: "الناس بتكسب من وراه مليار جنيه مصري سنويًا، وإحنا بناخد 50 ألف جنيه بس من الشركة الموزعة لأغانيه".