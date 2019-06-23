قال الباحث عمر فتحي صاحب موسوعة أغاني عبدالحليم حافظ، إن مرحلة البحث استغرقت 4 سنوات كاملة، والتي شملت البحث في مجلات الفن التي نشرت خلال الـ25 عاما، وهو العمر الفني للعندليب، مضيفًا أن مرحلة تجميع وسلسلة الأعمال استغرقت عامين إضافيين، شملت أيضًا المراجعات مع دار النشر، ليصل الكتاب لشكله الحالي.

وأكد فتحي، خلال لقائه ببرنامج "يوم جديد"، المذاع عبر فضائية "الغد"، أن الكتاب رتب الأغاني حسب تاريخ إذاعتها، ويشمل معلومات عن مؤلف كل أغنية وملحنها، والموزع الموسيقي، والمقام الموسيقي لها، فضلًا عن ما نشر عن الأغنية من آراء النقاد، أو بعض آراء صناعها.

وأشار، خلال لقائه، إلى أن سبب انتقاءه لعبدالحليم حافظ خاصة، هو أنه يعد الاتجاه الرابع بالغناء العربي بعد الرواد الأوائل، والفنانة أم كلثوم، والأستاذ عبد الوهاب، طبقًا لكمال النجمي المؤرخ الموسيقي، وأن عبدالوهاب وأم كلثوم كلاهما حظى بموسوعة تؤرخ الأغاني الخاصة بهما.