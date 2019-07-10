يستعد الفنان هيثم شاكر، لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد فترة غياب طويلة.

الألبوم الجديد سيتضمن 12 أغنية:

1. ماتوصونيش.. كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى.

2. لحقتينى.. كلمات نادر عبدالله، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

3. ياحبيبة.. كلمات أمير طعيمة، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي.

4. إحنا افترقنا.. كلمات رمضان محمد، ولحن شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

5. مش مهم أنا.. كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

6. بحبك لنفسي.. لحن وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

7. بابي مفتوح.. كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي.

8. جاب الكلام بعضه.. كلمات أمير طعيمة، ولحن تامر علي، وتوزيع شريف مكاوي.

9. راحتي وياك.. كلمات محمد عاطف، ولحن تامر علي، وتوزيع شريف مكاوي.

10. ماتغيبوش.. كلمات سلامة علي، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

11. مهما بعدنا.. كلمات محمد رفاعي، ولحن وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

12. راحوا.. كلمات بهاءالدين محمد، ولحن أحمد صلاح حسني، وتوزيع أحمد إبراهيم.