قال بولا سامح، أحد رواد كنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة، والتي اندلع بها حريق ضخم، إن ألسنة اللهب التهمت الكنيسة بالكامل، مؤكدًا أن المبنى يكاد يكون تم تدميره نهائيًا، وعلى وشك الانهيار.

ولفت إلى أن الكنيسة عبارة عن فيلا قديمة، اشتراها دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر منذ أوائل الألفينيات، وحوَّلها إلى مقر له في حدائق القبة، كما أنه ملحق بها عدد من المباني كالمستشفى ودار الأيتام، إلا أن النيران لم تصل إليها.

وأردف أن الكنيسة بها الكثير من الخدمات مثل الأفران وعدد كبير من التكييفات، والتي من المرجح أن تكون تسببت في الحريق بشكل أو بآخر، مضيفًا أنه حتى الآن لا يعلم أحد إذا ما كان راهب الدير موجود بالداخل أم لا.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 بحالات اختناق.

بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه تم فرض كردون أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.