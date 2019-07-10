قالت مصدر أمني إن النيران اشتعلت في الطابق الأخير في الساعات الأولى من فجر اليوم بكنيسة الأنبا بولا في حدائق القبة.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن ما يزيد عن 10 سيارات إطفاء وإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، وأن هناك محاولات كبيرة للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى طوابق الكنيسة بالأسفل.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن وقيادات مديرية أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية توجهت فور تلقيها بلاغا بالواقعة إلى مكان الحادث، للتعرف على أسباب الحريق وإخماد ألسنة اللهب التي تصاعدت من الطابق الأخير بالكنيسة.

ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وأسفر الحريق عن إصابة 3 بحالات اختناق.

بدوره، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنه تم فرض كردون أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجارٍ التعامل مع النيران.