أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن سفينة تركية تتمركز حاليا قبالة السواحل الشرقية لقبرص لإجراء عمليات تنقيب، مؤكدة رفض بيان قبرص والاتحاد الأوروبي بشأن عدم مشروعية عمليات التنقيب، حسب قناة "سكاي نيوز عربية".

مصر تطالب بعدم التصعيد التركي بشأن التنقيب عن الغاز والبترول

وأضافت وزارة الخارجية التركية، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل القضية القبرصية، وأكدت مصر ضرورة عدم التصعيد التركي بشأن التنقيب عن الغاز والبترول داخل المياه الإقليمية لدولة قبرص، مشددة على أهمية الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

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وأبدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الثلاثاء قلقها، لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، مشيرة إلى أن ذلك يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها أن تزيد درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأعلنت الرئاسة القبرصية أول أمس أن الحكومة القبرصية تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص.

وأوضحت الرئاسة أن عملية التنقيب الثانية التي تجري قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرق الجزيرة تعتبر تصعيدا للانتهاكات التركية المستمرة، وقالت الحكومة القبرصية إن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي وتتجاهل نداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.