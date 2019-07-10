قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاع درجات الحرارة عن الأمس، كما أن نسبة الرطوبة تشهد ارتفاعا ما بين 5 لـ10% على السواحل الشمالية، وتكون ثابتة على الوجة البحري والقاهرة.

نسبة الرطوبة مابين 5 لـ10% على السواحل الشمالية

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن نسبة الرطوبة دائما ما تكون مرتفعة في الصباح الباكر، مما يؤدي لوجود الشبورة المائية على الطرق وخاصة المناطق الزراعية.

وتابع "عبد العال" أن درجات الحرارة ستظل في ارتفاع تدريجي حتى تصل إلى 40 درجة بنهاية الأسبوع، وتبدأ في التراجع التدريجي بداية من مساء الجمعة.