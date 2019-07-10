قال محمد الديهي الباحث في العلاقات الدولية والتركية، إنّ علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي تشهد بعض التوتر، وقد تؤدي إلى سحب العديد من الاستثمارات الأوروبية من تركيا.

وأضاف الديهي خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ العلاقات الأمريكية التركية تشهد المزيد من التعقيد والتوترات قريبا، لافتا إلى أنّ سحب الاستثمارات الأوروبية من تركيا يؤثر سلبا على الاقتصاد التركي، وسيزيد من معدلات البطالة وانخفاض في قيمة الليرة التركية

وتابع الباحث في العلاقات الدولية والتركية أنّ قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ستقف بجانبها أمام الاستفزاز التركي، موضحا أنّ أردوغان مازال يدعم الإخوان والإرهاب ويعمل على خلق أزمات جديدة في المنطقة العربية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنّ سفينة تركية تتمركز حاليا قبالة السواحل الشرقية لقبرص لإجراء عمليات تنقيب، مؤكدة رفض بيان قبرص والاتحاد الأوروبي بشأن عدم مشروعية عمليات التنقيب، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت وزارة الخارجية التركية، أنّ الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل القضية القبرصية، فيما أكدت مصر ضرورة عدم التصعيد التركي بشأن التنقيب عن الغاز والبترول داخل المياه الإقليمية لدولة قبرص، مشددة على أهمية الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وأبدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، مشيرة إلى أنّ ذلك يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها زيادة درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأعلنت الرئاسة القبرصية أول أمس أنّ "الحكومة القبرصية تدين بأشد العبارات عملية التنقيب التركية الجديدة غير المشروعة شرق قبرص"، موضحة أنّ عملية التنقيب الثانية التي تجري قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرق الجزيرة تعتبر "تصعيدا للانتهاكات التركية المستمرة".

وأكدت الحكومة القبرصية أنّ "تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي وتتجاهل نداءات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي".