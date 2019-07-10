تعقد جلسة مزاد علني ظهر اليوم، لبيع 25 لوط سيارات ولوط موتور وارد من الخارج، والمخزنة في ساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط.

وبدأت معاينة السيارات بساحة سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولي قرب موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى ظهر اليوم، وتقدم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

والبيع يكون وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حده ودون عمولة.

يذكر أنّ السيارات التي يعقد جلسة المزاد لبيعها، من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك وارد الخارج بعدد 25 لوط سيارة ماركات وطرازات وموديلات متنوعة.