أصيب 14 مواطنا، اليوم، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية الزيتون بطريق "مطروح- إسكندرية".

وأخطر اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، من شرطة النجدة بوقوع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.