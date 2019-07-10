يلتقي منتخبا نيجريا وجنوب أفريقيا، اليوم، في إطار مباريات ربع النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة نيجريا وجنوب أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناتي "بين سبورتس" المُشفرة، و"تايم سبورت" المصرية، التي أُطلقت خصيصًا لتغطية البطولة في نسختها الثانية والثلاثين.

وأُسندت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 إدارة المباراة للحكم المغربي رضوان جيد، وسيعاون جيد كل من حسن أزكاو ومصطفى أكركاد، بينما يتولى الحكم السيشيلي بيرنارد كاميل مهام الحكم الرابع.