تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرها في نهاية مارس الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019.

الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا والدرجة العالية 5 آلاف

ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الحالي عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

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ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يُستحق شهريا، شاملا الأجر الوظيفي والأجر المكمل والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر الذي يُستحق شهريا، شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

ومن سياق القرار فإن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هم عدة فئات حددها القانون الذي أقره البرلمان في يونيو 2016، ويبلغ عدد مواده 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، ووافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنوفمبر من العام نفسه.

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وأوضحت المادة الأولى تلك الفئات، حيث نصت على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

وسبق أن أشارت وزارة التخطيط في خضم المناقشات التي خضع لها القانون، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أنه يطبق على الوظائف في الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي لا توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، مبينة حينها أنه سيطبق على 4 ملايين موظف بينما سيجرى استثناء 2 مليون موظف من "الخدمة المدنية".

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كما ذكر بيان الوزارة للبرلمان، أن الجهات والوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية التي سيطبق عليها القانون الجديد، هي المذكورة في المادة الأولى منه، وهم العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.