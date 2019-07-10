هاجمت الكاتبة والناقدة والإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، والمذيع بقناة "الشرق"، ومقدم البرامج الإخواني محمد ناصر، الإعلامي بقناة "مكملين"، والإعلامي اللبناني جلال شهدا، واللبنانية غادة عويس المذيعان في قناة "الجزيرة".

وغردت مريم الكعبي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "أين حنجرة معتز مطر مما أعلنه ترامب عن أموال قطر التي تصب في شرايين أمريكا؟.. أين عنتريات محمد ناصر عن عدم التبعية.. أين جلال شهدا اللاعب الجديد في ساحة المرتزقة.. أين اختفت غاده عويس وأين اختبيء الريان.. الحقيقة أن أدوار المرتزقة تزيد وجوههم سواداً كل يوم".

وفي تغريدة أخرى قالت مريم الكعبي: "وقاحة معتز مطر ليس لها منتهى.. تطاول بالأمس على جيش مصر بمصطلحات لم أتوقع مهما بلغت به الهاوية أن يبلغ هذا الانحدار، الأوامر الجديدة هي استخدام أقذر المصطلحات في محاولة رخيصة للإساءة للجيش المصري فما يقوم به الخائن معتز يقوم به توأمه في الخيانة محمد ناصر".