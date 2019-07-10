ذكرت جامعة الأزهر أنّ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تواصل مع الدكتور إسماعيل العربي مدير عام مستشفى الأقصر الدولي، للسؤال عن حالة الطالب أحمد الطيب محمد، الذى دخل المستشفى إثر سقوطه من قطار في أثناء نزوله منه، موضحة أنّ حالة الطالب مستقرة الآن، ويتلقى علاجا طبيا على أعلى مستوى، في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيانها أنّ نسبة وعي الطالب جيدة، إذ تلقى الإسعافات الأولية بقسم الطوارئ فور وصوله إلى المستشفى، وأجرى أشعة مقطعية على المخ وتبيّن وجود كسور في قاع الجمجمة، وتم حجز المريض بقسم جراحة المخ والأعصاب ويخضع للعلاج التحفظي، متابعة أنّه أجرى أشعة مقطعة على المخ للمتابعة بعد 8 ساعات من الحادث، وتبيّن أنّ الإصابة لم تتطور، ولا يزال المريض يخضع للعلاج التحفظي.

وأكد مدير عام مستشفى الأقصر الدولي أنّ الطالب يتلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة على أعلى مستوى، في ضوء توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد وزيرة الصحة.

وزاد العربي أنّ إدارة المستشفى على تواصل مستمر مع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، لاطلاعهم على تطور حالة الطالب ومتابعة مراحل علاجه لحظة بلحظة حتى يتماثل للشفاء.