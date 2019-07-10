خبير أرصاد: درجات الحرارة تتجاوز المعدل الطبيعي ونسبة الرطوبة 95%

أعلن الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية توقعاته لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تشير خرائط توزيعات الضغط إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لتتجاوز معدلاتها الطبيعية، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأوضح سعودي أنّه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وما بين الحار وشديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جاف على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وكشف سعودي في حديثه لـ"الوطن" أنّه من المنتظر أن تصل نسبة الرطوبة إلى 95% على القاهرة والوجه البحري، و30% على محافظات الصعيد، وتبلغ ذروتها في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من صباح الغد، وتقل نسبتها بين وقتي الظهيرة والعصر.

وقدّم خبير الأرصاد عددا من النصائح لمواجهة الحرارة والرطوبة المرتفعة نجملها في ما يلي:

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

- شرب السوائل والمياه قدر الإمكان.

- عدم الجلوس في المناطق المغلقة وسيئة التهوية.

- يفضل وجود غطاء للرأس في أثناء الخروج نهارا.

- الاطمئنان الدائم على دورة تبريد السيارات قبل الإقلاع على الطرق.