قال مستشار الرئاسة الفرنسية إيمانويل بون، خلال زيارته إلى إيران، إنّ بلاده تسعى لإيجاد حلول مشتركة لوقف الحرب الاقتصادية ضد إيران، لكن مهمته في طهران ليست الوساطة بينها وواشنطن، حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح بون عقب محادثات عقدها صباح اليوم مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتقد أنّ إيقاف الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران من شأنه خفض التوتر المتصاعد حاليا في الشرق الأوسط، مؤكدا أنّه لم يصل إلى طهران كوسيط، وأنّه لا يحمل رسالة من ترامب إلى طهران.