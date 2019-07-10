أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، بتنظيم زيارة ميدانية لسوق الجمال في برقاش بالجيزة؛ للوقوف على حقيقة حدوث انتهاكات لحقوق الحيوانات داخل السوق من عدمه.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، 3 طلبات إحاطة تقدم بها كل من النواب نادية هنري ومي البطران وإيفلين متى بشأن المعاملة السيئة وعدم الرفق بالجمال بسوق برقاش.

وأرجأت اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد محروس، بشأن استيراد اللحوم وملحقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية واحتكار أحد المراكز لها، لاستدعاء الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة.

كما أجلت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن معاذ، بشأن مكافحة الثعابين والقوارض ومشكلات الثروة الحيوانية، لحين استدعاء وزير الزراعة لاجتماع اللجنة.