قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل رئيس وزراء تنزانيا، اليوم، في قصر الاتحادية.

وأشاد السيسي، خلال اللقاء، بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، وجَّه رئيس الوزراء التنزاني التهنئة للرئيس على الإنجازات التي حققتها مصر في مجالي الإصلاح الاقتصادي وإنشاء المشروعات القومية، معربا عن تطلع بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الجانبان، مؤكدا أن بلاده حريصة على دعم الشركات المصرية ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تشييد عاصمة جديدة لتنزانيا، في ضوء قيام مصر بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حاليا، حيث أوضح الرئيس في هذا السياق أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مدينة ذكية ومتطورة وفق أحدث النظم العالمية؛ لكن تعد نموذجاً لصياغة واقع أفضل، يسهم في تحول الحكومة إلى مرحلة جديدة تعتمد على الميكنة والتحول الرقمي والإدارة الذكية التي تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

كما وجه رئيس الوزراء التنزاني التهنئة للرئيس على قيادته الفعالة للاتحاد الأفريقي، خلال العام الجاري، والتي توجت بإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في نيامي بالنيجر.