تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يترأس أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أعمال القمة التنسيقية المصغرة الأولى من نوعها للاتحاد الأفريقي مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، في نيامي، عاصمة النيجر، وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة التنسيق المصغرة تُعتبر علامة بارزة في مسيرة التكامل القاري وعملية الإصلاح المؤسسي الجارية في الاتحاد الأفريقي، كما أن انعقادها جاء متماشيًا مع مُحددات الموقف المصري تجاه الجهود القائمة في هذا الصدد، حيث جرى تخصيصها للنظر في تقسيم العمل وتوزيع المهام بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

نص كلمة السيسي في افتتاح أعمال القمة التنسيقية الأولى للاتحاد الأفريقي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية في قارة أفريقيا، تقوم بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها مما يجعلها ركيزة رئيسية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

الجيش الليبي: قوات خاصة تتولى عملية قتال الشوارع بالعاصمة

أكد العميد خالد المحجوب، قائد المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، أن "القوات الخاصة وقوات النخبة التي أرسلت إلى العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، هي التي تتولى عملية القتال داخل الشوارع"، وأضاف "المحجوب"، في تصريحات صحفية نقلها موقع "المتوسط" الليبي، أن الفيديو الذي تم بثه، صُوِّرَ منذ فترة، وليس حديثا، وأن السيارات التي ظهرت فيه، تم الاستيلاء عليها خلال هجوم لميليشيات حكومة الوفاق في وقت سابق بالجنوب.

"التعليم" تعلن مد فترة التقديم للطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة علىتطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، بالإضافة إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، وتطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

تكليف مكتب محاماة بريطاني لإقامة دعوى ضد بيع قطع أثرية في لندن

اجتمعت اللجنة القوميّة للآثار المستردة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في حضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات من وزارات: الخارجية، الداخلية، العدل، النيابة العامة، هيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية؛ لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ 3 و 4 يوليو الجاري في صالة مزادات "كريستيز" في العاصمة البريطانية لندن وجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.

بسبب الدولار.. 50% انخفاضا بأسعار الخضر والفواكه و10% للملابس الشتوية

فتح برنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "DMC"، ملف تأثير ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار على أسعار العدل، حيث أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أنه يجب زيادة إتاحة المعروض من السلع في المعارض والمنافذ من اجل تقليل الحلقات الوسيطة، وبذلك يُجرى الحفاظ على استقرار الأسعار، وواصل: "لدينا الآن زيادة في المعروض من الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه بما يتراوح من 30% و50%، لكن المواطن لن يشعر بهذا الانخفاض، لأن هذا الانخفاض ينطبق على أسعار الجملة، ولذلك يجب أن نعيد تخطيط والتجارة الداخلية وأن نستبدل الأسواق العشوائية بأسواق منظمة مراقبة من قِبَل الدولة سهلة الوصول إليها".

وفرة في العملة السعودية بالبنوك.. والريال يسجل 4.40 جنيه

قال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن الطلب على الريـال السعودي يسير بشكل طبيعي جدًا رغم اقتراب موسم الحج، وأضاف الحريري، لـ"الوطن"، أن هناك وفرة في العملة السعودية سواء في البنوك أو شركات الصرافة، ويعد هذا العام هو عام الوفرة والتراجع في سعر الريال متأثرا بتراجع الدولار، حيث تراجع خلال العام الحالي ما قيمته 32 قرشا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الطلب على الريـال السعودي يشهد وفرة مقارنة بمواسم الحج في السنوات الماضية.

درجة حرارة تصل لـ43.. توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة

نشر موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، لمدة 3 أيام مقبلة، خلال الفترة من 9 حتى 11 يوليو الجاري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، على أن يحدث ارتفاع آخر في درجات الحرارة يوم الخميس 11 يوليو، وفقا لتوقعات الخبراء.

السعودية تستعد لإطلاق أول مهرجان سينمائي

"السعودية تعود إلى الخارطة السينمائية العالمية".. تحت هذا الشعار يعمل مجموعة من السينمائيين على إطلاق أول مهرجان سينمائي في المملكة العربية السعودية، تحديدا في مدينة جدة التاريخية، وجرى الاستقرار على شهر مارس ليكون موعد أولى دورات المهرجان على مدار 9 أيام فى الفترة من 12 إلى 21 مارس 2020، ويترأس المهرجان المخرج السعودى محمود الصباغ.

ثروت سويلم رئيسا لاتحاد الكرة لمدة 3 أشهر

تسلم ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مهام منصبه كرئيس مؤقت لاتحاد الكرة لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن عقد جلسة منذ قليل مع اللجنة القانونية بالجبلاية، للترتيب حول مهام منصبه الجديد.