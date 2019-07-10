تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها"، غداً الخميس، بعدما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل برقم "27 مكرر ز"، قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة.

ونص قرار رئيس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة على أن "يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء".

وأمر مدبولي في قراره بنشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، والموافق غداً الخميس 11 يوليو 2019.