حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، قيمة صرف نفقات جنازة صاحب المعاش بـمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، على أن يجري صرفها بواقع 3 أشهر معاش، تصرف لأسرة المتوفى، بعد أن كانت شهرين فقط بمشروع قانون الحكومة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (32)

عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت صرفه لها.

ويجب أن تصرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.