قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتجديد تعيين عصام محمد الصغير محمد نصر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، اعتبارا من 16 يوليو 2019.

ويمتلك عصام الصغير خبرة تصل الى 30 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعتبر من الخبراء المميزين في مجال تطوير وميكنة الخدمات والإجراءات التشغيلية وعلي وجه الخصوص الخدمات البريدية، حيث تولي علي مدار 18 عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الإمارات وساعدته هذه الخبرات علي تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوي العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية والغير بريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلي خدمات اليكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية مما حقق اعلي مستوي من الجودة ومراقبة معايير أداء الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف التشغيلية.

وشارك في العديد من المشروعات الاستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، إنجلترا، أيرلندا، الهند، الدنمارك وقد ساعدته هذه المشاريع العالمية على تكوين شبكة من العلاقات الدولية بمختلف الجهات والشركات ذات الصلة.

ويعتبر الصغير من الخبراء المتخصصين في أنظمة وقواعد الاتحاد البريدي العالمي، وإنشاء قواعد البيانات الجغرافية GIS، وقد عمل لدى الاتحاد البريدي كمستشار تقني لتطوير الخدمات البريدية وأنظمة الرمز البريدي. كما تولى تصميم وتنفيذ أكبر وأحدث مشروع لأنظمة فرز وميكنة وتتبع الرسائل على مستوى المنطقة.