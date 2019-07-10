تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.88 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.