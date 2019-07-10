عقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم، أولى جلساته بتشكيله الجديد ونظر عدة موضوعات، خلال الاجتماع، منها تجديد الإعارات، وتداول فيما يخص شؤون القضاة والمتقاضين والاتفاق على ما يخص الرؤى المشتركة في كل المسائل القضائية.

وقال المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، استقبل أيضا مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، والذين قدموا له التهنئة بمناسبة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وتناول اللقاء سبل النهوض بشؤون القضاة ورعايتهم لتحقيق العدالة الناجزة. ووعد رئيس القضاء الأعلى، مجلس إدارة نادي القضاة ببذل كل الجهد؛ لإعلاء شأن القضاة لتحقيق العدالة المنشودة.