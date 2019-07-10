"شباب تحيا مصر" تبدأ رحلتها المجتمعية بزيارة مستعمرة "الجزام"

زارت مجموعة من مؤسسة "شباب تحيا مصر"، مستعمرة الجزام في منطقة أبو زعبل وقدمت الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، بعد التحدث معهم للوقوف على احتياجاتهم المعيشية.

وقال المهندس سمير ماهر شقلب، عضو مجلس إدارة "شباب تحيا مصر"، إن المؤسسة بدأت خطواتها المجتمعية وتقف خلف القيادة السياسية لمحاولة مساعدة الحالات الحرجة والأسر الاكثر احتياجا، مؤكدا أن العمل في إطار المجتمع المدني وأهدافه الخدمية جزء أصيل ومؤثر لا يتجزأ من فصيل الوطن وله دور مهم وفاعل في المساهمة للتخفيف عن أعباء المواطنين.

وأوضح "شقلب"، في بيان اليوم، إن فريق العمل يتميز بالوعي السياسي للحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو واستعادة دور مصر المهم في المنطقة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي 2030، لافتا إلى أن "تحيا مصر" تستقطب الشباب بندوات تدريبية وتثقيفيهة لزرع روح المواطنة في المجتمع.

يذكر أن "شباب تحيا مصر"، حركة شبابية وكيان شرعي ومسجل يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تكون مؤهلة للعمل الإداري والمجتمعي، وتتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ ذلك، وكان آخر أنشطتها نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي ودورة استراتيجيات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتأسيس قناة رسمية على موقع YouTube، فضلا عن زيارات ميدانية للمناطق الأكثر احتياجا.