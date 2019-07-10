أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.

رئيس الوزراء يٌشيد بانخفاض معدلات التضخم لـ8.9%

وأشاد رئيس الوزراء، في بيان صادر قبل قليل، بانخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوي 8.9% لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8% للشهر ذاته من العام السابق.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 307.8 نقطة لشهر يونيو 2019 مسجلًا انخفاضا قدره (-1.0%) عن شهر مايو 2019.

وزير التموين: يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية

وأكّد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ أسباب الانخفاض ترجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%).

فيما أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّ السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظراً لزيادة المعروض عن الطلب، متابعًا "يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر".