وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراض المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات.

تضمن القرار، مساحات 3.36 فدان، و13.62 فدان، لاستخدامهما في إقامة وحدتي غسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي 2 و3، وكذا مساحة 59.35 فدان، ومساحة 58.86 فدان، لاستخدامهما في إقامة منطقة صديقة البيئة للتخلص النهائي من النفايات علي قطعتي أرض تشمل "محرقة للنفايات، مقلب للمخلفات، مصنع تدوير المخلفات، ومنطقة مقابر".