توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والجامعة الأمريكية في القاهرة لإنشاء مركز لنقل الخبرة و المعرفة في قطاع المياه والصرف الصحي

شارك السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والجامعة الأمريكية في القاهرة لإنشاء مركز لنقل الخبرة والمعرفة في قطاع المياه والصرف الصحي، تم تطويره وتأسيسه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حسبما ذكرت السفارة البريطانية في بيان لها اليوم.

مذكرة تفاهم بين الإسكان والجامعة الأمريكية لإنشاء مركز لنقل المعرفة

وقال السفير البريطاني في مصر: "تفخر المملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية والبنك الدولي والجامعة الأمريكية في القاهرة في دعم جهودهم المستمرة لتحسين إدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية في منطقة الدلتا"، متابعا "أسهم الدعم المادي في تطوير المشروع لمركز مستدام لبناء القدرات ونقل المعرفة".