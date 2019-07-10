أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن شارع مساكن كفر طهرمس ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته ومنطقة المشابك وأبو قتادة لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء بعد غد الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح بعد غد السبت.

جاء ذلك بناءً علي طلب مديرية الطرق بالجيزة بضرورة تحويل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع "ترعة عبدالعال 1" في حي بولاق الدكرور، والمتعارضة مع أعمال الرصف والتطوير ضمن خطة مديرية الطرق والنقل بالجيزة الأمر الذي يتطلب تحويل خط طرد صرف صحي قطر 500 مم.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي .