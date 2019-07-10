بعد انقطاع دام عقدين من الزمن، تعود عروض "أوبرا عايدة" للظهور بساحة معبد الملكة حتشبسوت بمحافظة الأقصر، يومي 26 و 28 أكتوبر المقبلين.

وقال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن عودة "عروض أوبرا "عايدة" إلى ساحة معبد الملكة حتشبسوت بعد نحو 20 عاما من الأنقطاع، دليل على استعادة الأقصر حاليا لمكانتها الطبيعية كأحد أهم المزارات السياحية فى العالم، فضلا عن كونها رسالة سلام يتم إيصالها للعالم من أحد أقدم المدن التراثية فيه.

رئيس غرفة شركات السياحة: العروض سيحضرها نحو 2500 سائح

وأضاف لـ"الوطن" أن "عايدة" ستساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال شهر أكتوبرالمقبل، متوقعا أن يشهد حضور الحفلين نحو 2500 سائح أغلبهم من دول اليابان وكوريا وبعض الدول الأوربية كفرنسا وإسبانيا.

وأشار"عجمي" إلى أن القطاع السياحي بالمحافظة استعد جيدا منذ انتهاء عروض أوبرا عايدة التى أقيمت العام الماضي بمنطقة الهرم، لاستقبال ضيوف العروض حيث تم إعداد برامج سياحية تناسب تلك الشريحة من السياح التى تهوى التراث إلى جانب الفن، مشيرا إلى أن السائح الذي يأتي من بلده لمشاهدة أوبرا عايدة يعتبر من ذوي الإنفاق المرتفع، وهو ما يتوافق مع توجهات القطاع السياحي مؤخرا، باستهداف الكيف على حساب الكم بالنسبة للحركة السياحية الوافدة.

وقال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إن القطاع يسعى لتثبيت موعد عرض أوبرا عايدة بالأقصر في ذات الموعد من كل عام، ليخدم الأجندة السياحية التي تسعى المحافظة لتدشينها طوال أشهر الشتاء، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر تتراجع بشدة خلال فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالصعيد إلى ما فوق الـ50 درجة مئوية، ما يصعب وجود السياح بكثرة خلال تلك الفترة.