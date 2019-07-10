طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بضرورة التركيز، خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ومازح عبدالعال، النواب، قائلًا لهم: صحصحوا معايا.. هتناموا ولا إيه.

وكان رئيس البرلمان، قد أعلن خلال جلسة اليوم، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلى دور الانعقاد المقبل فى شهر أكتوبر، بسبب إرسال القانون إلى مجلس الدولة بعد الموافقة على مجموع مواده لمراجعته الأمر الذى يستغرق 15 يومًا.

وأعلن "عبدالعال"، انتهاء جلسات دور الانعقاد الحالي غدًا الخميس، وحصول النواب على إجازتهم البرلمانية.