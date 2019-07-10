فيديو.. ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو لضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وقالت الوزارة، إن قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، من ضبط 6 أشخاص سبق اتهام 4 منهم في 18 قضية متنوعة بين القتل والشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري، ومخدرات، وتبديد، وسرقة، وضرب، أثناء استقلالهم سيارة بقيادة أحدهم.

وبتفتيشهم، وجد بحوزتهم بندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش، و104 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزينة، وسلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهتهم أكدوا حيازتهم للمضبوطات، بقصد الدفاع، لقيامهم بأعمال الخفرة بالمنطقة الجبلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.